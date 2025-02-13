台灣衛星產業新頁 數發部首度開放衛星行動頻段

數發部首度開放衛星行動頻段。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天表示，為提供民眾無所不在的通訊環境，促進下世代衛星通信服務及產業發展，並優化頻率資源配置，今天公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動頻段、擴增衛星固定通信頻段，以強化我國數位韌性、支持產業創新與國際化發展。

關於此次修正重點，數發部表示，本次首度開放7項頻段，供電信事業申請設置使用衛星行動通信；並擴增開放12項頻段，供電信事業申請設置使用衛星固定通信；同時將現行頻率使用期限2年調整為最多5年，以滿足多樣化的市場需求，預計於今年第2季前完成相關頻譜申請和收費規則的調修後，開放受理申請。

請繼續往下閱讀...

據了解，受限於電信管理法規定，以前衛星行動多由中華電信代理，而這次開放所有電信事業申請，等同衛星市場產業更百花齊放。

數發部進一步說明，隨著衛星通訊技術越發成熟及中低軌衛星系統應用的普及，衛星通信已成為提升偏遠地區無線通訊網路覆蓋的重要解決方案，更是提升數位基礎建設的一大核心。

為促進無線電頻率有效使用，本次無線電頻率供應計畫修正，在確保既有使用者的權益前提下，首度開放衛星行動通信頻譜（包括Inmarsat、Thuraya、Iridium、Eutelsat及SES等16組衛星星系落地申請），並新增開放8個衛星固定通信頻段（包括Starlink、OneWeb等30組衛星星系落地申請）。

數發部指出，本次開放頻段已涵括國際重要衛星的所有使用頻段，除扣合「國家希望工程－次世代通訊」的國家政策目標、增加我國提升數位韌性的選項外，也將帶動整體衛星相關創新技術與服務及產業蓬勃發展。

數發部強調，為確保我國頻譜分配符合國際規範，同時兼顧我國未來技術應用的可行性，本次無線電頻率供應計畫修正是參考國際電信聯合會（International Telecommunication Union）無線電規則、結合主流衛星系統商的頻段使用趨勢，及考量我國通訊韌性提升與促進我國衛星通訊產業發展等需求，予以調修，未來數發部將持續觀測國際頻段規劃趨勢，動態調整頻率分配政策，促進創新技術的落地與應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法