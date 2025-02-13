100％使用再生水、逐年增綠電佔比 台積電擴廠案通過環評初審

高雄市環保局審議通過「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」（圖，高市環保局提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕 高雄市環保局今天上午審議通過「台積電楠梓新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」，針對公民團體關切溫室氣體排放衝擊城市減量等質疑，台積電承諾100%使用再生水，製程設備改善等碳排減量措施，減少54％排放，未來增量亦將隨再生能源佔比提升而逐年遞減，不影響高市2030年減量目標。

台積電目前於楠梓產業園區已啟動第 1、2期建廠興建中，擬於第3期廠東側啟動擴廠計畫。

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公民團體特別關注「園區累加評估」、「淨零減排」、「空污抵換」及「綠電再生水」等議題，台積電明確表示，已將園區5座半導體廠開發之各項環境衝擊影響疊加納入評估與分析，並承諾開始量產後，每年取得實際用電25%再生能源，中長期目標為2030年取得60%，2040年取得實際用電量100%再生能源。

未來也將辦理溫室氣體增量抵換，抵換比例每年10%連續執行10年。空氣污染物增量部分，將以1：1.2方式抵換，以達成實質減量，而工業用水也由市府建置再生水廠達100%使用再生水。

高雄市環保局搭配「淨零示範區」推動後勁地區「再生能源」綠電方案，由市府主導建置太陽能光電，除減輕民眾用電負擔外，分階段加入在地企業及市民合作機制，透過直供、轉供方式取得在地社區綠電，達成企業、民眾、環境三贏效果，此方案也獲台積電公司支持。

在「空品強化監測」，目前第一期園區將設置相關空品監測站，設置點位採用AERMOD空氣污染擴散模式模擬方式，執行污染物排放模擬，由模擬污染物著地濃度及其點位結果，設置4座空品監測站，相關模擬並需經專家學者審查確認。後續將依整體科學園區建置後重新評估空品監測站增設分布。

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