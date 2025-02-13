攻熊本台積電生活圈商務客 Formosa Hills酒店公寓第2季營運

台灣業者營運的Formosa Hills酒店公寓，攻熊本台積電生活圈商務客，預計今年第2季營運。（Dino集團提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕隨著台積電熊本廠2024年正式量產，當地經濟發展升溫，商務差旅需求增。DoMo集團 （7622） 獲台灣觀光業者投資，於2023年挹注日幣30 億（台幣6.38億元）興建酒店式公寓「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月正式落成，目前進入建物工程驗收階段，預計第2季開幕服務。

Formosa Hills DoMo熊本館位於菊陽町光之森車站800公尺，距離台積電熊本廠開車約12分鐘，坐落於當地繁華商圈，鄰近千坪購物中心「youme」是在地人常去的大型購物商場之一，約有175店鋪，有麥當勞、星巴克等設施，生活機能完善。

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Formosa Hills DoMo熊本館14層樓高，共65戶3房2廳設計，每戶面積約70至80平方公尺。客廳具多功能商務辦公功能，可視訊會議、接待訪客、也能作為企業熊本行動辦公室使用，亦提供商務郵件代收代寄，並設有100個停車位。因應商務人士的交通需求，計畫成立租車公司，提供機場接送與自駕租賃與含駕駛包車服務。

DoMo 集團董事長李奇嶽表示，熊本台灣工作者的人數隨著台積電的擴張而急遽增加，在2022年僅有144人，2023年暴增至744人，截至2024年10月底已達1030人。目前熊本縣府已在積極爭取設立熊本3廠，推估台積電帶來的10年經濟效益將高達23兆日圓（約台幣5兆），所以DoMo選擇在熊本設立，將鎖定80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家商務旅客，以滿足短期出差市場需求，同時大幅提升集團獲利，預計業績將倍增。

Formosa Hills以台灣為名立足熊本，由台灣資深觀光業者投資興建，DoMo 集團負責營運管理 。DoMo 集團2024年達到東京新宿的四個旅館與民宿住房率總平均9成成績，目標今年下半年力拚興櫃。

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