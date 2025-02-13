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1月北台新案買氣冷清 銷售人員追劇等客上門

2025/02/13 10:58

1月北台灣新建案風向球6項觀測項目呈現「一升、二平、三降」。（記者徐義平攝）1月北台灣新建案風向球6項觀測項目呈現「一升、二平、三降」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新案買氣冷清，北台灣建案銷售人員傳出在接待中心追劇等客上門。根據新建案市調機構彙整，1月北台灣待售建案再攀高，有1104案、月增31案，為2024年4月以來最多。

根據住展雜誌調查，1月追蹤的指標建案每週平均看屋組數約14組、相較上月還要減少2組，反觀每週平均成交組數則回升至1.3組，相較去年12月的0.8組，還多出0.5組，不過，住展雜誌發言人陳炳辰認為，即便平均成交組數增加，但仍難以論斷買氣回溫，尤其1月房市氛圍偏空，看屋組數又減少，多數接待中心冷清，甚至銷售人員處於打發時間等過年放假。

1月北台新案市況呈衰退黃藍燈

1月北台灣新建案風向球6項觀測項目呈現「一升、二平、三降」，尤其預售屋推案量、新成屋戶數以及看屋組數等3項關鍵分數走跌，導致新案景氣燈號衰退為黃藍燈，2025年首月房市氛圍呈現持續低迷。

陳炳辰指出，當前建商對於推新案態度已踩煞車，但因買氣轉冷，待售新案數量反而持續堆疊，尤其宜蘭地區，看屋、成交雙雙呈現低落，去化更是龜速。不過，絕大多數建商仍不願低頭讓利，只有少數新推建案開價未創區域新高，目前以桃園議價率稍高，尤其大園、觀音等蛋白區房價則回到基本面。

對於未來房市看法，陳炳辰分析，買盤觀望氛圍短期內無解，不過，329檔期部分建商仍規畫有新案推出，但目前房市情勢並不明朗，後續可觀察建案是否如期問世，還是低調延後推案時間，預期下半年房市情況才會逐漸清晰。

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