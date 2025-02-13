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「現金牛」翻身為王 ! WSJ : 投資人策略轉向、「慷慨七雄」崛起

2025/02/13 14:14

外媒指出，投資者意識到向股東返還巨額現金的公司才是王者。（法新社）外媒指出，投資者意識到向股東返還巨額現金的公司才是王者。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》指出，股神巴菲特（Warren Buffett）的投資秘訣不再奏效，原因可能不是投資人所想的那樣，鑒於對輝達等「科技七雄」的緊張情緒日益加劇，投資人開始青睞「向股東回饋現金的公司」，高通等「慷慨七雄」（Munificent Seven）順勢崛起。

報導稱，美國基金提供商Pacer ETFs旗下一檔ETF指數（US Cash Cows Index）資產規模約250億美元，其支持一檔同名的ETF（COWZ）中，現金回報最高的7家公司，包括高通（Qualcomm）、吉利德科學（Gilead Sciences）、Cencora、Tenet Healthcare、Valero Energy、Archer-Daniels-Midland和必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）。

報導指出，過去五年該指數的年平均回報率為15.7%，比羅素1000價值指數（Russell 1000 Value Index）高出7個百分點。COWZ在2024年底的回報率為7.32%，比羅素1000指數的整體回報率高出4.7個百分點，小型股版本CALF的回報率為9.94%。

2023年也有多檔類似ETF上市，包括Global X的FLOW、Invesco的QOWZ、Amplify ETFs的COWS以及VictoryShares的VFLO。

《華爾街日報》表示，市場上價值投資的代表人物是股神巴菲特，而早期經典的價值投資因子，企業價值主要體現在房地產和機械設備等有形資產上，而非品牌和智慧財產權等無形資產。

以50年前標準普爾500指數成分股的資產中，只有不到5分之1是無形資產。今天這一比例已超過5分之4，許多表現優異的公司（例如微軟）幾乎是「輕資產」營運。

從數據上來看，也證明了這一點。基金管理公司Lord Abbett的分析師指出，從2002年到去年中，以低股價淨值比（P/B）選股的投資組合報酬率為519%，以自由現金流收益率選股的投資組合報酬率，比前者還高出一倍多。

因此，如果模仿是對成功策略的最高讚譽，那麼近年來試圖複製這項策略的基金熱度，正是對自由現金流殖利率策略的極大認可。

標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）指出，根據標普500指數構建了自己的基於自由現金流的指數。該機構計算出，在經濟增長放緩和通膨上升時期，該指數表現優於大盤的程度最高。

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