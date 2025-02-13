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南韓1月房產「每1萬件只成交15筆」! 房仲掀倒閉潮

2025/02/13 13:19

南韓首爾一家房地產仲介公司外張貼的房產廣告。（彭博資料照）南韓首爾一家房地產仲介公司外張貼的房產廣告。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓房地產全面低迷，不論是自用住宅或是商用地產，均陷入悲情，南韓房仲業者恐掀倒閉潮。據報導，2025年1月「房地產交易周轉率」僅0.15，每1萬件房產交易中，僅15筆買賣成交，商用市場同樣陷入窘境，大型企業、資產管理公司將百貨公司及超市大樓掛牌出售，同樣買家稀少。

韓媒《中央日報》報導，南韓仲介業者大量倒閉，光是2024年12月，光在首爾就有323家事務所申報停業、月增41%。以全國來說，當月有1406家事務所關閉、月增45%，相當於平均每天有45家關門。在過去3年，平均每天有35家事務所倒閉。

時序進入2025年，1月份的「房地產交易周轉率」僅0.15，創2023年1月以來的最低值。這意味著，每1萬件房產交易中，僅有15筆完成買賣。該數據被視為衡量南韓房地產市場活躍程度的指標。

南韓房地產仲介協會副會長趙鎮浩感嘆，從事房仲業30年以來，從未遇過如此艱難的窘境。趙鎮浩指出，江南地區成交的高價交易，實際上都是全額現金交易的房產，從事廠房、土地和辦公場所已幾乎無生意可做。

據韓媒《朝鮮日報》報導，南韓零售巨頭現在也開始出售自己的房產。大型企業和資產管理公司已將百貨公司和超市大樓掛牌出售，但買家仍然稀少。

南韓房地產專家表示，這些房產雖位於黃金地段，但市場消費低迷使得出售面臨挑戰。建築業相關人士表示，這些南韓零售巨頭的商用地產位於精華區，導致地價較高，在房地產市場低迷的情況下，即使重新開發為住宅用途，也無法保證能夠成功銷售。

據商業房地產公司GenstarMate稱，南韓零售房地產交易數量大幅下降，從2021年42筆交易、價值6兆韓元（約新台幣1357.08億元）下降到 2023年僅8筆交易、價值5080億韓元（約新台幣114.9億元），僅剩不到10分之1。

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