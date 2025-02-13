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黃金再跌！市場強化暫緩降息預期 但「這件事」正支撐價格

2025/02/13 09:29

黃金價格週三 （12 日） 小跌。（路透）黃金價格週三 （12 日） 小跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的新關稅引發全球貿易戰擔憂，同時市場消化了高於預期的美國通膨數據，受避險需求提振，黃金價格週三 （12 日） 小跌。

現貨黃金至每盎司2895.30 美元。4月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 2928.70 美元。

數據顯示，美國1月消費者物價指數（CPI）月增0.5%、年增 3.0%，雙雙高於預期，這強化了聯準會 （Fed） 的訊息，即在經濟不確定性日益增加的情況下，Fed 不急於恢復降息，這導致黃金價格跌逾 1%。

High Ridge Futures 金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「今日公布的 CPI 數據高於預期，令黃金價格承壓，顯然目前市場對於今年稍晚降息的任何預期都已打消。」

黃金被視為對沖通膨的工具，但因為無孳息，所以較高利率的環境會削減其投資吸引力。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師格蘭特（ Peter Grant ）表示，儘管利率較高的狀況讓黃金承壓，但黃金趨勢仍然是積極的，貿易擔憂繼續推動市場。

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