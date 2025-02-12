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大樂透頭獎連10摃下期上看4.7億 春節大紅包每組分231萬

2025/02/12 22:00

今晚大樂透頭獎連10摃，下期上看4.7億。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎連10摃，下期上看4.7億。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（12日）大樂透頭獎連10摃，台彩預估下期（14日）頭獎上看4.7億元，為第5屆以來大樂透最高頭獎；春節大紅包開出29組、最後一期均分剩餘總獎金6700萬元，每組分得231萬餘元，其中24組為1注獨得231萬餘元，4組由2注均分、各得115.5萬元，另有1組4注均分、各得57.7萬餘元。

此外，大樂透春節小紅包則開出42組，均分剩餘總獎金1710萬元，每組各得40.7萬元，其中34組為1注獨得40.7萬元，有7組由2注均分、各得20.3萬餘元，另有1組由3注均分、各分13.5萬餘元。

本期大樂透中獎號碼「12、30、31、37、47、49」，特別號「38」；49樂合彩中獎號碼「12、30、31、37、47、49」。春節大紅包中獎號碼「04、11、18、19、27、36、45、46、49」，春節小紅包「22」。

另外，本期今彩539中獎號碼「02、06、19、28、29」；39樂合彩中獎號碼「02、06、19、28、29」。本期3星彩中獎號碼「755」；4星彩中獎號碼「9645」。

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