獨家》台企銀董座遭爆請假仍領獎金 知情人士：有居家上班紀錄

台企銀8日遭新北地檢署搜索，將董事長劉佩真等人帶回訊問。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台企銀8日遭新北地檢署搜索，將董事長劉佩真等人帶回訊問，董事長劉佩真以50萬元交保，全案朝「銀行法」特別背信罪偵辦，傳出劉佩真請病假卻申領業務費及獎金。對此，知情人士表示，劉佩真因身體因素請長假，期間仍有批公文及以LINE下指示，有居家上班紀錄。

根據「銀行業公司治理實務守則」第39條之1第2項規定，「董事長如長期於國內外以異地辦公、居家辦公或視訊會議等遠距辦公模式執行職 務時，除應遵守前項規定外，並應確保其職務之有效執行」。

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知情人士指出，劉佩真請病假期間，仍有批公文及以LINE下指示，有LINE截圖等可以證明，將會提供地檢署參考。且劉佩真並非請長假期間都申領業務費及獎金，而是有居家上班紀錄的日期，才依規定請領。

劉佩真的先生是前行政院主計長朱澤民，她原任輸出入銀行理事主席，2023年接任台企銀董事長，近幾年台企銀業績表現良好，2024年台企銀稅前盈餘140.57億元，稅後淨利112.31 億元，每股稅後盈餘1.23 元，已連續3年獲利超過100億元。

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