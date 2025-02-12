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臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑 台灣唯一入選PCB企業

2025/02/12 18:26

在臻鼎董事長沈慶芳帶領下，臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑，成為台灣唯一入選PCB企業。（臻鼎提供）在臻鼎董事長沈慶芳帶領下，臻鼎入選2025年標普全球永續年鑑，成為台灣唯一入選PCB企業。（臻鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨日再獲國際永續評比機構肯定，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），更是台灣唯一入選的PCB 企業，肯定公司長期投入在ESG面向的努力。

標普全球（S&P Global）根據其企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment） 結果，每年從各產業篩選出在永續發展表現卓越的公司進行表揚。2025年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球62大產業、7690家企業，最終僅有780家企業脫穎而出， 不僅突顯入選企業在永續發展上的突出表現，也展現了在全球市場中的競爭優勢。

臻鼎表示，作為PCB產業的領導者，臻鼎深知產業發展與環境永續密不可分。未來將持續攜手上下游夥伴推動綠色製造，從源頭管理，積極開發節省能源、節省藥劑、減少排放、提升 水資源等環保先進技術，致力減少在生產營運過程對環境的衝擊。

臻鼎指出，公司相信人才是企業最寶貴的資產，員工福祉更是永續發展的關鍵，特別注重多元平等包容的人才培育與發展，只有優秀的人才梯隊，才能確保公司業務的持續發展和競爭力。與兩岸超過17所大學院校合作產學研計畫，2024年新增中華大學與龍華科技大學合作，加強在地鏈結生態林保育，以及PCB人才創新培育，共同推動公民道德與人 格養成，戮力推廣綠色文化，讓世界更美好。

臻鼎強調，未來將堅持EPS+ESG的永續發展政策，致力於環境、社會及公司治理的全面推動。入選標普全球永續年鑑是對臻鼎的肯定，更是對未來的激勵。未來將持續提升企業永續競爭力，並與全球夥伴共創永續價值。

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