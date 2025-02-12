晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

智慧機械、工具機搭載「國產大腦」外銷 經部最高補助3000萬

2025/02/12 18:22

經濟部今年續推「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷」補助計畫，最高補助3000萬元。示意圖。（資料照）經濟部今年續推「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷」補助計畫，最高補助3000萬元。示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助國產機械、工具機提升切入國際供應鏈的接單能力，經濟部產業發展署今年續推「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷」補助計畫，最高補助3000萬元，受理申請截至3月31日止。

產發署表示，為讓廠商了解細節，說明會將在本月18日在台中精密機械研究發展中心舉辦（04-23599009 分機 299）。

產發署本月公告「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及銷售國際供應鏈」，計畫宗旨是依據終端市場需求，研發符合實際應用的智慧機械（含工具機）設備，並強化國產控制器的導入與應用。

補助項目範疇共有兩類，一是搭載滿足終端需求的國產控制器，並建置低碳化與智慧化功能的生產線，同時須制定產品類別規則（PCR）或引用產業規範，並進行機台α-site 測試驗證。

二是終端場域落地驗證及銷售至國際供應鏈廠商，為終端業者設計需求後所開發的智慧機械（含工具機）生產線，須經第三方公正單位驗證節能效率的提升成效，在實際場域驗證後說明訂單布局。

產發署表示，每案補助經費以3000 萬元為上限，計畫時程以不超過2年為限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財