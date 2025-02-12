智慧機械、工具機搭載「國產大腦」外銷 經部最高補助3000萬

經濟部今年續推「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷」補助計畫，最高補助3000萬元。示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助國產機械、工具機提升切入國際供應鏈的接單能力，經濟部產業發展署今年續推「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及外銷」補助計畫，最高補助3000萬元，受理申請截至3月31日止。

產發署表示，為讓廠商了解細節，說明會將在本月18日在台中精密機械研究發展中心舉辦（04-23599009 分機 299）。

請繼續往下閱讀...

產發署本月公告「智慧機械（含工具機）國產控制器應用及銷售國際供應鏈」，計畫宗旨是依據終端市場需求，研發符合實際應用的智慧機械（含工具機）設備，並強化國產控制器的導入與應用。

補助項目範疇共有兩類，一是搭載滿足終端需求的國產控制器，並建置低碳化與智慧化功能的生產線，同時須制定產品類別規則（PCR）或引用產業規範，並進行機台α-site 測試驗證。

二是終端場域落地驗證及銷售至國際供應鏈廠商，為終端業者設計需求後所開發的智慧機械（含工具機）生產線，須經第三方公正單位驗證節能效率的提升成效，在實際場域驗證後說明訂單布局。

產發署表示，每案補助經費以3000 萬元為上限，計畫時程以不超過2年為限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法