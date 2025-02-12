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Fed不急著降息＋對等關稅威脅 日圓急貶、台幣收黑

2025/02/12 18:14

日圓今日急貶、台幣收黑。（記者陳梅英攝）日圓今日急貶、台幣收黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會主席鮑爾表態不急著降息，加上美國總統川普「對等關稅」威脅逼近，主要亞幣全面走貶，其中，日圓重挫逾1%，新台幣兌美元匯率上午盤原本在32.84元附近橫向盤整，午後貶勢擴大，最後收在32.861元、貶值2.6分，成交量12.505億美元。

台股今日也下跌94.30點，收在23289.75點，呈現股匯雙跌情況。三大法人合計賣超9.49億元，其中，外資仍小幅買超26.33億元。

匯銀主管說，外資在集中市場雖然仍是買超，但午後匯出力道不小，使台幣應聲走貶，除了鮑爾對於降息更佳謹慎外，川普9日曾表示，將在11日或12日針對「對等關稅」發布詳細公告，也令市場高度戒備。

川普上任以來已陸續宣布對中、加、墨3國加徵關稅，並於本週公告3月12日所有進口美國鋼鋁加徵25%關稅，其中，對加、墨的關稅已推遲1個月，目前美國主要盟國包括日本等則是向美國遞出豁免申請。

根據央行統計，美元指數今日雖然下跌0.44%、但是日圓重挫1.12%、台幣與韓元皆貶值0.08%、人民幣也下跌0.03%。

鮑爾11日表示，美國經濟整體強勁，失業率處於低點，通膨仍高於2%目標，聯準會不急著再次降息。今晚鮑爾仍將赴眾議院作證，同時，美國1月份消費者物價指數也即將揭曉。目前期貨市場認為Fed今年降息1次的可能性大於5成。

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