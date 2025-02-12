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川普徵晶片稅 智庫：美台半導體合作才能互利共贏

2025/02/12 18:00

針對川普徵晶片稅，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，美台相互依存，合作才能互利共贏。 （彭博資料照）針對川普徵晶片稅，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，美台相互依存，合作才能互利共贏。 （彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普先前表示，考慮對外國生產的晶片徵收關稅，外界臆測他可能藉此舉施壓台積電在美國投資更多高階製程。但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布報告稱，確保台灣能保護其國內的半導體生態，並在美國無比較優勢的其他國家投資，才符合美國利益。

CSIS官網本月10日發布報告，主題是「矽島：評估台灣對美國經濟成長與安全的重要性」，由其國際貿易專家芮恩希（William Reinsch） 與曾在CSIS實習的惠特尼（Jack Whitney）共同撰寫。報告建議川普政府，在思考美台的經貿關係時必須牢記，這個夥伴關係一直是且未來將繼續是「支持美國國家安全」的重要環節，並認為健全的美國經濟安全政策應在3方面取得平衡，即利用台灣在美國投資「關鍵與新興技術」（CETs）產業、確保台灣維持其半導體生態、並支持台灣在美國無比較優勢的第三國投資。

報告指出，美國多個關鍵產業的發展及龍頭企業的崛起，都與台灣在關鍵與新興技術領域的成功密切相關。台灣半導體產業的成長在一定程度上依賴美國公司和創新，但這種依賴是雙向的。

1990 年代，當美國晶片設計公司難以取得國內半導體製造能力時，台積電率先採用「純代工」模式，專門為其他公司的設計提供合約製造服務，幫助填補了美國國內半導體製造能力的空白。美國公司利用台積電不斷增長的製造能力和專業知識，培養輝達（Nvidia）等美國「無晶圓廠」晶片設計龍頭企業和蘋果（Apple）等消費性電子產品領域的領導者。換句話說，30多年來，美台經濟緊密聯繫、同步發展，台灣是美國科技進步的關鍵貢獻者。

報告說，除了台積電，台灣本土半導體產業對美國半導體能力的發展至關重要，許多美商也受益於在台灣的設廠，例如記憶體晶片廠美光（Micron）、封測廠艾克爾（Amkor）及半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）等。

台灣在半導體製造業中的作用，支持了美國經濟成長和在CET中的領導地位，使台灣成為全球貿易格局中不可或缺的合作夥伴。關於未來美台的互動，必須考慮兩大科技生態系統之間的相互依存關係，以及持續強勁的美台貿易關係帶來的互利共贏。

報告指出，台灣的半導體業與美國各種產業息息相關，包括智慧手機、電腦、汽車、5G 和醫療設備；並支撐美國數位經濟的成長，涵蓋電子商務、社群媒體、電信以及整個美國「軟體即服務」（SaaS）的生態系統。

台灣的半導體業者、尤其是台積電，一直願意為美國和盟友的半導體回流努力做出貢獻。台灣的力積電去年也與印度的塔塔集團（Tata Group）合作，協助建置12吋晶圓廠，並移轉成熟製程技術及培訓印度員工。報告說，「台灣已經開展多項支援其他國家先進技術生產的重大專案，這將有助於美國實現減少全球對中國依賴的目標」。

但台灣政府希望台積電將先進製程留在台灣，成為台灣的「矽盾」，防止中國對台意圖。此外，晶片生產要完全移出台灣有許多困難，台灣有其他地方無可比擬的人才、專業知識、基礎設施和資本設備及中度等優勢，而美國有資本成本高、監管負擔、勞動力嚴重短缺等「結構性障礙」，使得全面回流美國變得不可行。

此外，台灣靠近亞洲主導的關鍵電子製造中心，也需考慮供應鏈的問題。因此，健全的美國經濟安全政策，應旨在平衡利用台灣投資擴大國內的CET能力，同時確保台灣能夠保護其國內半導體生態系統，並在其他地區進行投資。

報告指出，台灣面臨的地緣政治風險和未來的潛在衝突是台灣關鍵的脆弱性，要完全避免這種脆弱性是不可行的。美國決策人士必須支持台灣的生產與防禦能力，鼓勵其參與美國科技生態系統，並支持其在第三國投資，從這之中找到平衡點。這比現在優先考慮要讓晶片生產重返美國、而犧牲夥伴利益的做法更好。

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