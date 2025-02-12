晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

貿易戰烏雲密佈 南韓要求銀行暫停銷售金條

2025/02/12 17:24

避險資產黃金需求暴增，南韓要求商業銀行暫停銷售金條。（路透）避險資產黃金需求暴增，南韓要求商業銀行暫停銷售金條。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》報導，在美國主導的貿易戰加劇之際，作為避險資產的黃金需求激增、國際金價飆漲，韓國造幣公社（KOMSCO）因而決定暫停金條銷售，而且無法預期何時能恢復銷售。

報導說，金融業消息人士11日透露，KOMSCO已正式通知商業銀行，要求暫停金條銷售。 KOMSCO一名主管解釋，「隨著金價暴漲，對於黃金原料我們無法確保，導致暫停金條銷售，我們也不知道何時才能恢復銷售」。

國際黃金價格持續攀升，10日黃金現價每盎司飆至2911.3美元，為今年來第7次刷新紀錄。去年在川普重返白宮之前，金價跳漲27%，今年持續漲勢，迄今已上漲11%。

華爾街分析師預期，金價早晚將突破3000美元關卡。一些市場觀察家預期，明年金價可能達到4000美元，因為隨著貿易戰的不確定性，各國央行持續囤積黃金。

金價的飆漲已導致韓國黃金銀行帳戶激增。截至10日，KB國民銀行、新韓銀行、友利銀行的黃金銀行帳戶年增10%至27.7551萬個。上月黃金銀行帳戶總餘額達8353億韓元，一個月內增加531億韓元。

在暫停銷售之前，各大銀行的黃金銷售激增。上月包括KB國民銀行、新韓銀行與友利銀行等商業銀行的金條銷售飆升至225億韓元，而本月迄今銷售的金條規模達168億韓元，顯示黃金需求火熱。去年12月的黃金銷售為142億韓元。

一名金融界主管表示，「一些基金從傳統的儲蓄與存款轉向黃金投資，因為黃金被視為是避險資產，因此吸引投資人強烈興趣」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財