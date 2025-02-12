貿易戰烏雲密佈 南韓要求銀行暫停銷售金條

避險資產黃金需求暴增，南韓要求商業銀行暫停銷售金條。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》報導，在美國主導的貿易戰加劇之際，作為避險資產的黃金需求激增、國際金價飆漲，韓國造幣公社（KOMSCO）因而決定暫停金條銷售，而且無法預期何時能恢復銷售。

報導說，金融業消息人士11日透露，KOMSCO已正式通知商業銀行，要求暫停金條銷售。 KOMSCO一名主管解釋，「隨著金價暴漲，對於黃金原料我們無法確保，導致暫停金條銷售，我們也不知道何時才能恢復銷售」。

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國際黃金價格持續攀升，10日黃金現價每盎司飆至2911.3美元，為今年來第7次刷新紀錄。去年在川普重返白宮之前，金價跳漲27%，今年持續漲勢，迄今已上漲11%。

華爾街分析師預期，金價早晚將突破3000美元關卡。一些市場觀察家預期，明年金價可能達到4000美元，因為隨著貿易戰的不確定性，各國央行持續囤積黃金。

金價的飆漲已導致韓國黃金銀行帳戶激增。截至10日，KB國民銀行、新韓銀行、友利銀行的黃金銀行帳戶年增10%至27.7551萬個。上月黃金銀行帳戶總餘額達8353億韓元，一個月內增加531億韓元。

在暫停銷售之前，各大銀行的黃金銷售激增。上月包括KB國民銀行、新韓銀行與友利銀行等商業銀行的金條銷售飆升至225億韓元，而本月迄今銷售的金條規模達168億韓元，顯示黃金需求火熱。去年12月的黃金銷售為142億韓元。

一名金融界主管表示，「一些基金從傳統的儲蓄與存款轉向黃金投資，因為黃金被視為是避險資產，因此吸引投資人強烈興趣」。

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