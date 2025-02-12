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情人節沒有甜蜜價 巧克力將漲2成 專家嘆「真是一團糟」

2025/02/12 17:12

預計今年情人節巧克力的價格將比去年上漲10-20%左右。（路透）預計今年情人節巧克力的價格將比去年上漲10-20%左右。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年情人節將至，想要找到甜蜜的巧克力優惠將更加困難。事實上，巧克力的售價可能會讓消費者感到不舒服。

富國銀行農業食品研究所部門經理布蘭奇（David Branch）表示，預計今年情人節巧克力的價格將比去年上漲10-20%左右，因為自2024年初以來，可可的價格已經上漲了一倍多。

據生產者物價指數，在過去兩年中，巧克力的生產成本上漲了167%以上。布蘭奇說：「這真是一團糟」。

去年12月可可價格創下每公噸1萬2646美元的歷史新高。西非可可主產區連年惡劣天氣，以及可可腫枝病毒病的發生，嚴重影響可可的生產。

為了應對這種情況，零售商提高了巧克力的價格。瑞士巧克力製造商Lindt在2024年報告中表示，這是「充滿挑戰的一年，可可成本創歷史新高，價格大幅上漲，消費者信心減弱」。該公司表示，已上調產品價格，預計這一趨勢將持續到2025年。

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