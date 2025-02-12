春節加碼最後1天！今晚大樂透大、小紅包獎金全數送出

今晚是春節加碼最後一天，春節大、小紅包中獎獎金有望翻倍。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩今表示，今年春節加碼迎來最後一天，大樂透頭獎上看4.3億元，480組100萬元春節大紅包尚餘67組、800組10萬元春節小紅包尚餘171組，大、小紅包剩餘獎金各為6700萬元及1710萬元，今晚將全數送出，由各獎項中獎組數均分該獎項的剩餘獎金，因此獎金可望翻倍，想中獎的民眾可把握最後加碼機會。

此外，近來「BINGO BINGO賓果賓果」熱銷引起討論，台彩表示，根據統計，截至2月11日止，賓果賓果春節加碼期間銷售金額為47.36億元，較去年春節加碼銷售金額增加101.2%。

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台彩表示，「BINGO BINGO賓果賓果」於2008年4月30上市，至今已將近17年，今年加碼活動因在社群媒體引起熱烈討論，擴大民眾嚐鮮的興趣，是銷售提升的主要原因，今日也是「BINGOBINGO賓果賓果」加碼最後一天，民眾可以把握最後的加碼機會。不過，台彩也提醒，購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

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