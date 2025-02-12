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玉山銀攜手和信醫院 簽署永續醫療MOU

2025/02/12 16:48

玉山銀行攜手和信醫院推動醫療體系永續發展，今日雙方共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU）。（玉山金控提供）玉山銀行攜手和信醫院推動醫療體系永續發展，今日雙方共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU）。（玉山金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山銀行攜手和信醫院推動醫療體系永續發展，今日雙方共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將提供和信醫院ESG諮詢服務，並分享推動永續規劃經驗，以及與院方共同推廣醫療永續。

和信醫院是臺灣第一所癌症專科醫院，提供以病人為中心的全方位癌症照護服務。依據國民健康署癌登中心資料，2017-2021年全國侵襲癌病人5年存活率為56%，和信醫院同期侵襲癌病人5年存活率為75%，高出全國達19%之多。

玉山金控董事長黃男州表示，本次與和信醫院簽署合作備忘錄，除共同規劃永續發展策略外，永續團隊也將與和信醫院高層進行ESG交流，共同討論醫療產業永續轉型藍圖，期望透過跨界聯手的方式積極實踐企業社會責任。

和信醫院董事長黃達夫表示，設立和信醫院的終極目標不是利潤，而是改變更多病人的生命，而減少癌症死亡率即是ESG表現。和信醫院期望能透過與玉山的合作，共同推動永續經營的目標，發揮醫院在環境與社會永續上的重要角色。

玉山金控為持續協助臺灣醫療院所打造永續生態圈，已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。

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