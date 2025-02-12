中華信評：美國關稅可望提升中鋼競爭力

中華信評今表示，由於中鋼出口至美國的鋼鐵已被課徵 25%的關稅，在美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品課徵關稅，中鋼的競爭力可望因而增強。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華信評今日表示，由於中鋼出口至美國的鋼鐵已被課徵25%的關稅，在美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品課徵關稅，中鋼的競爭力可望因而增強。

中華信評表示，美國近期宣布對所有進口鋼鐵與鋁產品課徵關稅，中鋼在美國市場的競爭力可望因此提高。新的關稅將使中鋼的產品與在此之前一直受惠於較低稅率或豁免額的亞洲競爭對手產品平起平坐。

請繼續往下閱讀...

由於美國本土鋼鐵供應量不足，中華信評預期未來幾季美國鋼鐵產品的進口量將大致維持不變。美國進口鋼價在所有外國鋼鐵供應商之間會變得更具可比較性，而這點為中鋼及其下游客戶提供了透過服務、產品品質或銷售策略來提升鋼鐵銷量的機會。

中華信評認為，此項政策轉變衍生的相關風險以及其他不確定因素仍很高，且公布後的關稅仍有諸多細節尚待釐清。一旦美國政府欲在台灣鋼鐵產品已被課徵 25%關稅的基礎上另外加徵 25%關稅，則中鋼與競爭對手之間將持續存在關稅差距，而該公司仍持續維持在其他市場尋找其產品的替代性需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法