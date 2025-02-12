證券公會：建構合理證交稅率 壯大資本市場規模

證券公會理事長陳俊宏認為，建構合理證交稅率，可壯大證券市場，提升國際競爭力。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普上任後大打關稅戰，牽動全球股市敏感神經，證券公會理事長陳俊宏表示，川普是今年最難預測的股市變數，對於股市影響相當大，預估台股今年震盪恐加劇，由於現股當沖降稅延長於去年底最後一天壓線完成修法，他建議證交所與櫃買中心通盤研究如何建構合理證交稅率，實踐留財引資，壯大資本市場規模。

陳俊宏指出，證券公會今年首要任務是協助證券業積極參與亞洲資產管理中心的政策，實踐留財引資的理念，持續朝「壯大資本市場規模」、「擴大證券商經營業務範圍」、「強化高資產客戶之業務服務量能」、「推動證券商創新金融商品多元服務」與「精進國際證券業務前中後台相關服務」五大方向前進。

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針對證交稅率，陳俊宏表示，現股當沖降稅延長至2027年年底，但好的政策更應制度化，合理的證交稅率可壯大證券市場，提升國際競爭力，是邁向亞洲資產管理中心重要基礎，但部分證交稅率皆有實施期限，每逢屆期就要檢討是否再延長，增加市場的不確定性。

陳俊宏建議，除了現沖當沖降稅之外，尚有停徵公司債、金融債券與債券ETF證交稅於2026年年底屆期，權證避險股票證交稅千分之1也將於2028年11月屆期，此外，台股證交稅率千分之3在亞洲股市偏高，反觀香港買賣雙方課千分之1印花稅，新加坡採電子交易免印花稅，韓國證交稅率為千分之1.5，基於證券市場長遠穩定發展，證券公會建請證交所與櫃買中心應該通盤研究如何建構合理的證交稅率，作為金管會與財政部進行政策建議的參考。

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