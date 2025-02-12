「台北之星」首揭露 躋身全國第7個單筆總價逾7億元豪宅案

台北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」（前身為正義國宅）首批實價揭露出爐。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台北市知名都更豪宅案「Diamond Towers台北之星」（前身為正義國宅）首批實價揭露出爐，分別為8樓、23樓，其中23樓揭露總價高達7.52億元，是逾兩年來再度看到單筆交易總價突破7億元的豪宅實價記錄，也讓「台北之星」躋身為全國第7個單筆揭露總價超過7億元的豪宅案。

根據台北市實價網最新資訊，該豪宅兩筆實價均屬毛胚屋，其中23樓揭露坪數約391.17坪（包括9個車位、約88.81坪），扣除車位坪數與總價2700萬元，拆算每坪單價約240萬元，買家則是地主之一、也是該都更案的實施者龍麟建設；另一筆8樓揭露總價約3.07億元，坪數約150.1坪、每坪實價約204萬元。

請繼續往下閱讀...

累積11筆單筆總額破7億元的豪宅實價

房產業者指出，過去曾出現單筆揭露總價逾7億元的豪宅案主要集中在大安、中正、松山與信義區等行政區，包括「松濤苑」、「文華苑」、「勤美璞真」、「仁愛帝寶」、「One Park Taipei 元利信義聯勤」，以及「皇翔御琚」等6個豪宅案、累積有10筆實價揭露記錄，又以「皇翔御琚」最多、高達3筆，此次「台北之星」則為第7個躋身該記錄的豪宅案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市豪宅又有新選擇，外界關注許久的「台北之星」實價出籠後，對於高端豪宅買家則有更多價格指標可以參考，而目前豪宅市場價格表現平穩，若股市大好也會帶來更多高端豪宅需求。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然政策壓抑但高端豪宅供給有限，特殊區域、景觀、樓層的物件仍受剛需青睞，尤其「台北之星」的精華位置、建築規劃、設施組合都是萬中選一，頗具話題，而大面積的坪數更屬市場稀有。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法