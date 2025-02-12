美國審查半導體設備流向 點名科林不配合

美國會查半導體設備流向，點名科林研發不配合調查。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美科技角力戰持續，為打擊中國購買半導體設備流向，美國政府在去年底點名5家半導體設備製造商進行調查，但現在傳出，美國眾議員表示，美商科林研發（LAM）不配合調查，倘若科林研發未在2月21前提交資料，將不排除採取必要強制程序。

據報導，美國眾議員基於中國採購晶片設備可能危及台灣安全等理由，要求半導體設備商提供中國客戶名單。

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特別委員會提到，目前中國購買的半導體製造設備比美國、韓國和台灣的加總還多，已對美國國家及經濟安全構成重大風險。

分析師指出，去年科林研發成AI發展東風，中國營收佔比近4成，今年來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長，整體營運展望較同業艾司摩爾（ASML）樂觀，並未出現顯著下調。

外媒報導，先前拜登政府考慮切斷向中國公司銷售用於製造半導體的美國3家設備商，包括應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）和科林研發，這些公司與被美國制裁的華為有聯繫，這舉措對打擊中國開發先進晶片至關重要。

先前2名美政府官員稱，美國半導體設備商透過向中國公司出售設備賺取了約60億美元（約新台幣1969.3億元），未來計劃再出售數十億美元的設備。

《路透》先前指出，美國政府出於國家安全考慮，限制向中國出口先進晶片和晶片製造設備，其司法部和商務部在去年成立了一個特別工作小組，主要調查和起訴違反出口管制的刑事行為。這些規則旨在阻止可能用於增強中國軍事和情報能力的美國技術流動。

應用材料在2024年11月受到美國刑事調查，主因是疑似向中國中芯國際發貨半導體設備，金額涉及價值數億美元。另外也啟動對艾司摩爾、日商東京威力科創（Tokyo Electron）等公司進行調查。

報導指出，為了不讓來自中國銷售受到影響，2024年間晶片設備公司向美國國會山莊和白宮派遣了說客，成立了倡導組織，並資助智庫進行支持性研究來闡明他們的主張。

根據非營利組織《OpenSecrets》數據顯示，隨著美國加強技術管制，包括應用材料、科磊和科林研發的遊說支出自2020年以來「增加了1倍」。

美國部分官員私下表示，這些遊說活動破壞了政府最近制定的規定，並推遲了對某些中國工廠的限制，從而帶來了數十億美元的額外銷售額。

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