助偷渡客住大飯店 4名FEMA員工擅挪5900萬美元被開除

聯邦緊急事務管理署（FEMA）日前宣布暫停向紐約市支付5900萬美元移民安置費用，此舉源於社群媒體平台X執行長馬斯克的公開質疑。（美聯社）

相關新聞請見：

馬斯克質疑挪用「災民救助金」支付豪華飯店費用 FEMA停發5900萬美元

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》11日報導，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）4名員工，因擅自撥款數千萬美元，供紐約市收容非法移民，遭到川普政府開除，其中包括一名高階主管。此事件引發了關於聯邦資金使用、移民政策，以及政府人事變動的爭議。

請繼續往下閱讀...

美國國土安全部聲明指出：「FEMA 即刻終止4名員工的僱傭關係，原因是他們繞過領導層，擅自向紐約市撥款，用於非法移民入住高檔飯店。「在川普總統和國土安全部部長諾姆（Noem）的領導下，DHS不會袖手旁觀，任由『深層政府』（deep state）的行動者破壞美國人民的意願和安全。」

科技富豪馬斯克掌管的「政府效率部」（DOGE）於X平台上指出，FEMA 將5900萬美元的災難救助金，挪用於紐約市「高檔飯店」收容非法移民。

紐約市府官員則表示，這筆款項是經由「庇護與服務計畫」（SSP）撥款，用於支付與移民相關的開支，並非災難救助金。該款項來自國會撥款，與FEMA的災難救濟基金是分開的。國土安全部已指示美國海關與邊境保護局（CBP），將2024會計年度的6.5億美元撥款轉給FEMA，用於SSP。

據了解，FEMA的代理局長漢密爾頓 （Cameron Hamilton） 已暫停向紐約市撥款，以收容移民。紐約市府官員表示，尚未收到任何相關通知，也未收到關於追回資金的要求。

保守派智庫曼哈頓研究所（Manhattan Institute）律師夏皮羅（Ilya Shapiro）認為，遭解僱的FEMA員工可能因「未遵守上級指示」而遭到解僱，例如暫停撥款的命令。紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，多年來的移民危機已耗費該市70億美元，他經常抱怨聯邦政府提供的資金不足。

紐約市府官員則表示，上週FEMA向該市提供了總計8100萬美元的資金，其中僅有1900萬美元用於收容移民，剩餘款項則來自拜登政府承諾的2.37億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法