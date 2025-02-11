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大樂透頭獎連9摃下期上看4.3億 大小紅包明晚最後一期獎金翻倍

2025/02/11 22:00

今晚大樂透頭獎連9摃，下期獎金上看4.3億。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎連9摃，下期獎金上看4.3億。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（11日）大樂透頭獎連9摃，台彩預估下期（12日）頭獎上看4.3億元；大樂透春節大紅包開出29組、總中獎注數38注，其中20組為1注獨得100萬元，9組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出27組、中獎注數29注，其中25組為1注獨得10萬元，2組由2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透春節加碼活動進入最後倒數，截至2月11日，已送出413組春節大紅包、剩餘67組，春節小紅包送出629組、剩餘171組，合計大紅包、小紅包剩餘獎金各為6700萬元和1710萬元，明晚將全數送出，由各獎項中獎組數均分該獎項的剩餘獎金，有機會抱走原獎金的數倍，想中獎的民眾務必把握最後的加碼機會。

本期大樂透中獎號碼「07、19、25、27、34、35」，特別號「12」；49樂合彩中獎號碼「07、19、25、27、34、35」。春節大紅包中獎號碼「10、15、22、23、26、33、37、39、42」，春節小紅包「45」。

另外，本期今彩539中獎號碼「10、18、19、27、28」；39樂合彩中獎號碼「10、18、19、27、28」。本期3星彩中獎號碼「778」；4星彩中獎號碼「3303」。

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