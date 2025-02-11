拚台灣「逆中求勝」 賴總統：台美有良好溝通管道

賴清德總統今晚出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普上任，全球政經局勢轉變。總統賴清德今表示，台美近年建立非常好的溝通管道，政府相關因應小組持續與美方交換意見與資訊，期盼企業能夠在「逆中求勝、亂中得利」，而「改變就是我們的機會」。

賴清德今晚在經濟部長郭智輝等部會首長陪同下出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」，賴清德致詞表示，去年台灣的經濟成長率達4.2%，是亞洲四小龍之首，超過美國和歐盟等國。

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美國總統川普上任，劍及履及已祭出多項關稅措施，全球政經局勢轉變，賴清德表示，台美過去幾年建立非常好的溝通管道，彼此訊息連結很順暢，包括總統府、國安會、行政院的因應小組都持續和美方進行資訊交換、意見溝通，台灣也會做好各項應變措施。

賴總統指出，換句話說，川普上任必然給予世界各國帶來挑戰和機會，也會帶來機會，「我們要在逆中求勝、亂中得利，這個才是我們的自信」，政府有此決心，希望大家一起努力、團結因應，「改變就是我們的機會」。

賴清德也表示，台灣不只有半導體，台灣的隱形冠軍更是不計其數，這就是台灣的實力，對台灣與台灣企業是充滿信心，未來一年要讓台灣更好。

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