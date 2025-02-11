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環團稱協和「小油轉大氣」 台電：真相是高碳燃油轉低碳燃氣

2025/02/11 20:48

台電強調，「高碳燃油轉低碳燃氣」才是協和電廠更新的真相。（記者林菁樺攝）台電強調，「高碳燃油轉低碳燃氣」才是協和電廠更新的真相。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關環團表示協和電廠「小油轉大氣」，碳排將增為3倍，台電強調，協和目前僅剩2部燃油機組，已盡可能減少使用，惟其發電量遠少於北東電網區域內用電需求，且環團所謂「小油轉大氣」的說法只是誤導民眾、忽略供電缺口的假議題，協和電廠更新計畫的真相是「高碳燃油轉低碳燃氣」，協和油改氣可同時滿足供電需求與減碳目標，盼民團勿故意視而不見。

台電進一步說明，協和電廠自2020年後只剩3、4號燃油機組發電，且為降低對空氣品質的影響，兩部機組長期降載，以2024年為例僅發電約27億度，遠少於區域內用電需求。

受區域內機組故障和電網輸送能力限制等因素影響，無法保證其他地區的電力可以足量供應，且長途輸電將增加能源耗損，也將加重電網負荷，台電強調，就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。隨著北東電網內機組陸續除役，未來改建兩部燃氣機組若正常運轉每年可發約180億度電，補充北北基所需的電力需求。

針對環團表示協和改建後「年碳排總量大增」，台電指出，環團將超過6倍差距的電量放在一起比較，其基礎已失公允。事實上，在所有火力機組中，燃氣機組的碳排和空污最少，支持油改氣有助減碳和減污。協和改建後，若以正常運轉情形比較，未來兩部新燃氣機組之溫室氣體年排放量預估約623萬公噸，相較過去四部燃油舊機組年排放量約1295萬公噸，碳排大幅減少一半以上。

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