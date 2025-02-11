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美學者：只要與台灣合作 美晶片將永遠領先中國

2025/02/11 19:03

美台在半導體產業的合作對美國有重要意義。（路透）美台在半導體產業的合作對美國有重要意義。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國學者邁可‧坎寧安（Michael Cunningham）表示，台灣在美國「再工業化」（reindustrialization）和保持在半導體產業對中國的領先地位中發揮關鍵作用。他指出，只要與台灣合作，「美國將永遠領先中國」。

Focus Taiwan報導，美國傳統基金會中國及亞洲研究中心（Heritage Foundation's China, Asian Studies Center）研究員坎寧安在華盛頓接受中央社採訪時表示，台美之間的合作「非常完美」。

坎寧安表示，美台在半導體產業的合作對美國有兩方面的重要意義。

首先，中國不再能夠從台灣獲得先進的晶片，這意味著他們需要開發、設計和製造自己的晶片，而這將依賴大量的投資和政府的補償。坎寧安說，只要與台灣合作，「美國將永遠領先中國」。

另一方面，坎寧安表示，美國需要振興製造業，推動汽車、人工智慧等產業的再工業化，這兩項產業對半導體的需求將不斷增加。

他說，台灣擁有最大、最完整的半導體產業群，使其能夠生產「品質最好」且價格低廉的晶片。

坎寧安表示，這種由美國開發設計晶片、供台灣生產的合作模式是「完美的」。他說，建造晶片廠的成本非常高，但台灣是美國半導體公司可以全額投資開發的值得信賴的合作夥伴。

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