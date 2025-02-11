台康與澳洲藥廠Clarity簽訂原料供應合約 布局乳癌藥市場

台康生技董事長劉理成。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠台康生技（6589）昨日（02/10）與澳洲大廠Clarity Pharmaceuticals, Ltd. （ASX: CU6）簽訂由台康研發的乳癌生物相似藥EG12014之原料供應合約，提供此原料推進Clarity之乳癌放射線免疫創新藥品Cu-64/67 SAR-trastuzumab執行臨床階段開發及後續上市計劃，雙方並共同合作佈局澳洲及國際市場。

台康指出，Clarity長期專注在放射線藥品開發領域，並具有特殊銅鳌合技術「Sarcophagine」（簡稱 SAR 技術），推進多項使用銅-64進行診斷成像及銅-67進行治療的治療診斷臨床試驗。Clarity研發的64/67Cu-SAR-trastuzumab藥品，是利用台康已取得歐盟及台灣藥證的EG12014原料藥結合SAR技術，開發出特殊放射線免疫療法藥品，臨床前數據顯示，在HER2陽性小鼠模型中，使用 67Cu-SAR-trastuzumab相較於單獨使用trastuzumab能顯著減少腫瘤大小並延長存活期，目前計畫在澳洲及美國進行臨床一期試驗。

請繼續往下閱讀...

Trastuzumab是一種靶向HER2抗體，此受體在包括某些類型的肺癌、胃癌及乳腺癌等多種癌症中表達。此創新治療診斷藥品將優先聚焦於乳腺癌，並結合Clarity多項系列產品，進一步強化此產品在該重要適應症上的策略布局。

台康生技將銷售EG12014原料給Clarity產品開發至上市階段的長期供應及取得該公司完成重要研發階段的里程碑金，並分享其產品上市後銷售的權利金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法