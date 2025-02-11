川普恢復鋼鋁關稅 歐盟、德國揚言團結迎戰

美國總統川普11日決定對鋼鋁進口課徵25%的關稅。圖為川普10日在白宮橢圓形辦公室展示他簽署的行政命令，右為商務部長盧特尼克。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對美國總統川普11日決定從3月12日起對進口鋼鋁課徵25%關稅，歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）誓言，歐盟將採取報復行動。

范德賴恩透過聲明指出，美國決定對歐洲出口的鋼鋁徵收關稅，她深感遺憾…此等針對歐盟的無理關稅，歐盟不會坐視不理，而是會就此採取堅決與相稱的反制措施。

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此外，歐洲最大經濟體德國的總理蕭茲（Olaf Scholz）11日也就此表示，歐盟將在鋼鋁關稅上向華府展現該聯盟的統一陣線。

蕭茲在德國國會說︰「美國要是讓我們別無選擇，那歐盟將以世上最大市場之姿共同行動…但我還是希望我們不要走上關稅與反關稅的歧路。」

川普在其總統第一任期時就曾對多國的鋼徵收 25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅；對歐盟而言，這涉及價值64億歐元（約台幣2166億元）的出口。

歐盟在2018年的做出回應，對價值28億歐元的美國商品始徵關稅，以及打算3年後再對價值36億歐元的美國商品課徵關稅。但隨著美國前總統拜登在2021年上台，雙方同意在關稅戰上休兵。

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