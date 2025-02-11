大成鋼爆量強勢回歸！投信蛇年來買超3.91萬張，股價漲幅逼近3成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週二（11日）買超118.6億元，台股上漲131點，而投信買超則放大到28.01億元，銀彈分散在電金傳，不過，就蛇年來看，投信最愛則是大成鋼，不僅天天買，累計7天買超張數高達3.91萬張，受到投信力挺下，今股價開高，盤中一度觸及45.8元，終場上漲3.82%，收43.5元，成交量爆出19.04萬張。

在三大法人昨同步買超大成鋼，股價亮燈漲停，今投信續加碼，股價再向上噴出，累計蛇年來，股價從34.05元，一路來到43.5元，漲幅高達27.75%。

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投信買超前10大個股，依序為聯電（2303）6586張、大成鋼（2027）4353張、矽格（6257）2582張、上海商銀（5876）2455張、長榮（2603）2221張、元大金（2885）1953張、上銀（2049）1752張、中信金（2891）1711張、聯鈞（3450）1478張、日月光投控（3711）1240張。

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