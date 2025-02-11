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失業勞工子女就學補助起跑 上學期33％遭退件

2025/02/11 16:06

失業勞工子女就學補助起跑，今日開始受理申請，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨呼籲符合資格勞工擇優申請。（記者李靚慧攝）失業勞工子女就學補助起跑，今日開始受理申請，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨呼籲符合資格勞工擇優申請。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕高中職、大學學生陸續開學，勞動部提供的「失業勞工子女就學補助」，也自今（11）日開始受理申請，勞動部統計，113學年上學期共2399件申請案中，不合格率33%多是因「重複申請」遭退件，提醒符合資格的失業勞工，選擇最優方案獲得補助。

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理「失業勞工子女就學補助」，113學年度第2學期補助自114年2月11日開始受理，至3月7日截止申請。

要申請失業勞工子女就學補助，必須符合的基本條件，第一是勞工在114年2月7日以前遭非自願離職失業，至申請截止日114年3月7日止，失業期間達1個月以上，並領取失業給付或職業訓練生活津貼。

若是非自願離職失業勞工在114年3月7日已就業，但在前1年內，領取失業給付或職業訓練生活津貼，且前1年內就業期間未超過3個月，仍可提出申請。

即使符合上述除條件之一，申請人及其配偶在112年度綜合所得總額須在148萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人在114年3月7日以前，未請領勞保老年給付，而且未參加政府機關各類促進就業方案。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨指出，有2種狀況，非自願失業勞工不能請領補助，第1為已獲得教育部補助「私立大專學生學雜費1萬7500元」的學生，必須「擇一請領」。第2，若子女就讀高中職，已獲教育部「免學費」，即學費繳款單，學費顯示為零元，或已申請其他政府就學補助措施，也不得重複申請勞動部就學補助。

根據勞動部統計，113學年上學期共2399件申請案中，801件不合格，不合格率33%，其中有66%是已獲國高中免學重複申請，若加上費大學已獲私校減免，有近7成是「重複申請」因素而遭退件。

勞動部指出，失業勞工子女就讀公立高中職每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。若是獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元，勞工可擇優申請。

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