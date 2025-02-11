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南韓房市寒冬每天45家停業！ 仲介業迎來倒閉潮

2025/02/11 15:50

南韓房地產市場進入寒冬，導致仲介業者紛紛倒閉。圖為首爾一處大型公寓社區。（彭博）南韓房地產市場進入寒冬，導致仲介業者紛紛倒閉。圖為首爾一處大型公寓社區。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》10日指出，南韓1月房地產交易周轉率僅0.15，導致仲介業者撐不住紛紛倒閉，去年12月全國高達1400多家事務所停業，相當於每天45家。

據報導，南韓1月房地產交易周轉率為0.15，為2023年1月以來最低值，意味在1萬件房地產中，僅15宗完成買賣。該指標常被用於衡量房地產市場活絡程度。

南韓房地產交易周轉率在2020年達0.37後，已連續4年下降，去年平均每月交易周轉率為0.2，與2020年相比幾乎減半。公寓、多戶型住宅等集合建築去年的月周轉率為0.37至0.47，但與2021年的0.59至0.83相比也大幅減少。

隨著交易市場停滯，許多房地產仲介事務所不得不關門歇業。最近，南韓房地產經紀人協會的買賣（轉讓）公告板上，希望轉讓事務所的貼文源源不絕，光是本月就有近600條轉讓訊息，今年以來已累計超過1400條。

在首爾江北經營房地產仲介的李姓老闆上月決定轉讓事務所，「毫不誇張，最近1個月成交1單都很困難。每月還要交200萬韓圜（約台幣4萬9520元）租金，實在負擔不起，也看不到未來，所以決定不幹了」。他補充道，他甚至願意不收轉讓費，但依然沒人接手。

南韓房地產註冊仲介師協會透露，去年12月僅首爾就有323家申報停業，月增41％。全國範圍內，當月有1406家事務所關閉，月增45％，相當於每天有45家關門。

過去3年，平均每天有35家事務所倒閉，2022年共有1萬2207家，2023年為1萬3819家，去年則是1萬2054家，這個數字還不包括「暫時停業」的業者。截至去年年底，註冊房地產經紀人的總數為11萬2678人，已連續20個月減少。

南韓房地產註冊仲介師協會副會長趙鎮浩（音譯）表示，新聞總是強調江南地區的高價交易，但實際上成交的幾乎都是全額現金交易的房產。主要從事工廠、土地、辦公場所等仲介的會員「幾乎無事可做」。

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