買垃圾場找回市價243億元比特幣 英男11年來不死心

一名英國IT工程師花了11年時間找尋遺失的8000枚比特幣。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名英國IT工程師花了11年時間找尋遺失的8000枚比特幣，他誤將硬碟中存有目前市價約6億英鎊（台幣243億元）的比特幣丟到垃圾場，去年申請挖掘垃圾，上個月在英國高等法院敗訴，現在他有意購買垃圾場地，以便尋找失踪的財富。

英國《衛報》和BBC報導，威爾斯的一個垃圾掩埋場被認為埋藏8000枚比特幣，該垃圾掩埋場將被改造成太陽能發電場。當地議會將在2025-26財政年度關閉該垃圾掩埋場，然後進行封閉，並已取得地開發太陽能發電場的規劃許可。

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然而，來自英國紐波特的工程師詹姆士·豪威爾斯（James Howells）花十年時間努力尋找他認為埋藏在市政垃圾場的6億英鎊比特幣財富。日前他對市議會的計劃感到驚訝，並提議「按原樣」收購該場地。

豪威爾斯說：「我預計垃圾場會在未來幾年內關閉，因爲它的容量已經達到80%或90%，但沒想到它會關閉得這麼快。如果市議會願意，我可能會有興趣按原樣購買垃圾填埋場，我已經與投資夥伴討論這個選項，這是非常可行的」。

自2013年以來，豪威爾斯一直希望能找回一個筆記型電腦硬碟，他表示該硬碟包含他在2009年挖礦所得加密貨幣的私鑰。若以今天的比特幣匯率計算，其價值超過7.8億美元。

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