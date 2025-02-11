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統一發票11-12月期18名千萬得主 竹市佔2人、高消費力也高中獎率

2025/02/11 15:06

財政部公佈統一發票113年11-12月期有18名千萬得主，其中新竹市就佔2人，其中1張是在台灣創價學會的藝文中心開出，也讓網友認為竹市有高消費力，也有高中獎率。（記者洪美秀攝）財政部公佈統一發票113年11-12月期有18名千萬得主，其中新竹市就佔2人，其中1張是在台灣創價學會的藝文中心開出，也讓網友認為竹市有高消費力，也有高中獎率。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕財政部日前公佈113年11-12月期統一發票18名千萬得主的地點與消費金額，結果18名千萬得主中就有2人位在新竹市，也讓許多人欣羨竹市有高消費力，也有高中獎的好運氣。

財政部公佈的18名千萬得主中，最低消費是在超商購買35元的飲品，有的是繳電信及瓦斯費，有的是買日用品或飲品，有的則是餐飲消費，且分佈北中南及外島縣市，不過，人口僅45萬人上下的新竹市，此次就有2張千萬發票得主，中獎比例跟其他縣市相比算高。

依據財政部資料，竹市統一發票11-12期的千萬得主有2張，1張是在竹市北區台灣創價學會新竹藝文中心，消費物品為97元。1張同樣在北區湳雅街神腦數位，消費物品440元。

對於新竹市出現2名千萬發票得主，不少網友都認為竹市高消費力驚人，而中獎機率也頗高。像今年蛇年除夕夜在竹蓮寺就開出2000萬刮刮樂的紅包大獎，如今又開出2名統一發票千萬得主，認為是財神爺降臨竹市，超幸運及令人欣羨。

財政部公佈統一發票113年11-12月期有18名千萬得主，其中新竹市就佔2人，其中1張是在竹市北區湳雅街上的店家，讓網友認為竹市有高消費力，也有高中獎率。（記者洪美秀攝）財政部公佈統一發票113年11-12月期有18名千萬得主，其中新竹市就佔2人，其中1張是在竹市北區湳雅街上的店家，讓網友認為竹市有高消費力，也有高中獎率。（記者洪美秀攝）

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