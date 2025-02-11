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全球對AI晶片需求狂飆 去年自由港區電子、半導體貿易值增幅8成

2025/02/11 15:07

去年自由港區電子、半導體貿易值增幅8成（彭博示意圖）去年自由港區電子、半導體貿易值增幅8成（彭博示意圖）

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年全球對高階晶片需求狂飆，交通部航政司今天（11日）說明，受惠全球經濟對AI、電子和半導體的需求，去年桃園航空自由港區內的電子、半導體關聯產業貨品出口增加，貿易值高達2.4兆元，較前1年1.3兆元大幅成長近8成。

交通部說明，「六海一空」自由港區智慧建設及加強關聯產業招商，受惠全球數位經濟、AI、電子及半導體關聯產業需求持續暢旺，帶動我國自由港區營運績效大幅成長，去年貿易值已突破達新臺幣3兆元，超越112年同期1.9兆元，成長超過5成，再創歷史高峰。貨量部分也再增長近3成，達到3.4萬噸，是武漢肺炎疫後新高。

航政司司長韓振華表示，其中桃園航空自由港區的冷鏈物流專倉達2800坪，去年6月取得國際空運協會（IATA）航空冷鏈認證，有助於促進生技醫療產業發展外，去年7月啟用的快遞三庫樓地板總面積達3965坪，更提供跨境電商完善物流服務。

韓振華表示，要持續因應電子及半導體、AI產業規模持續擴增，桃園航空自由港區已再投資32.5億元擴大H棟加值廠房新建規模，打造AI晶片產業聚落，預計今年底完工、明年啟用後，可增加600個就業機會，並創造3000億元貿易值。

在海港自由港區方面，交通部指出，在油品、非鐵金屬儲轉維持高度需求下，去年貿易值達6356億元，較去年5991億元成長6%，貨量則成長超過3成達631萬噸。

高雄港第七貨櫃中心已在去年7月全面啟用，導入現代化全自動化櫃場、5G通信科技、遠端監控中心等智慧設施；另為打造全台最大汽車物流園區，今年底將啟用台北港智慧車輛園區，發展5G智慧車輛、電動車加值應用場域，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25萬到30萬輛，將創造1270億元產值及增加600個就業機會。

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