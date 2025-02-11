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聚陽新增2美系客戶 上半年挑戰同期新高

2025/02/11 13:21

聚陽董事長周理平（右起）與執行長周心鵬看好今年上半年營運表現。（記者方韋傑攝）聚陽董事長周理平（右起）與執行長周心鵬看好今年上半年營運表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）2025全年業績目標優於2024年，執行長周心鵬今天表示，受惠於美系運動服飾客戶上半年拉貨動能依舊，第1季、第2季營運成果皆將優於去年同期表現，集團全球產能今年成長高個位數至雙位數百分比，也會繼續新增2家美系客戶貢獻營收。

周心鵬表示，由於全球仍處於高度通膨環境，因此集團成本管控力道會隨之加重，面對美國政府相繼祭出的關稅政策，聚陽今年資本支出約5000萬至6000萬美元（約新台幣16.4億元至19.6億美元），在全球5個國家、6個據點繼續擴增產能，符合客戶多元需求。

周心鵬指出，聚陽印尼產能現佔30%，今年還會再開2座新廠，啟用約40至50條新產線，承接美系、日系客戶訂單；越南產能約30%，成長速度較印尼溫吞；柬埔寨產能20%，後續在產能稀釋之下會降至15%，孟加拉產能5%，以平織產品為主；薩爾瓦多、中國產能皆在1%至2%，分別面對美系、日系客戶的立即性需求，菲律賓產能極小，不會再擴。

周心鵬提到，以上半年來看，美系運動品牌客戶需求續強，目前部分訂單已經看到第3季，但流行服飾客戶需求也在上升，持續與下游確認接單事宜，儘管客戶庫存狀況不一，但聚陽第1季、第2季業績動能仍能優於去年同期，後續還會新增2家客戶，可望為下半年營收做出貢獻。

關於產品單價是否調整，周心鵬說，原物料價格波動對布料影響較大，工資則會直接反映在成衣代工的報價上，工資每年調整1次，原物料則是隨時都在變化，因此無法事先預期往後的產品平均價格，此外，今年首季的國際海運船期已經趨於穩定，是上半年營運正向樂觀的因素之一。

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