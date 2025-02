「災民救助金」被疑支付豪華飯店費用 FEMA停發5900萬美元

聯邦緊急事務管理署(FEMA)日前宣布暫停向紐約市支付5900萬美元移民安置費用,此舉源於社群媒體平台X執行長馬斯克的公開質疑。(美聯社)



〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦緊急事務管理署(FEMA)日前宣布暫停向紐約市支付5900萬美元移民安置費用,此舉源於社群媒體平台X執行長馬斯克(Elon Musk)的公開質疑。

綜合外媒報導,事件起因於馬斯克在X平台發文,指控FEMA將原應用於災害救助的款項,挪用於支付紐約市豪華飯店安置非法移民。FEMA代理主管漢米爾頓(Cameron Hamilton)隨即回應,表示已於週日暫停撥款,並將追究相關人員責任。

請繼續往下閱讀...

紐約市政府發言人賈西亞(Liz Garcia)則澄清,該筆資金來自國會去年特別撥款的「庇護和服務計畫」,與FEMA救災資金完全分開。她指出,紐約市上週已收到聯邦政府共8100萬美元的移民相關費用報銷款,其中約5900萬美元用於酒店支出及相關服務。

根據紐約市政府說明,這些報銷款將用於支付2023年11月至2024年10月期間的移民安置費用。其中約2600萬美元將用於食品、安全等服務,1300萬美元用於集體庇護所,而非全數用於酒店住宿。市府強調,安置地點多位於曼哈頓以外,平均房價為每晚152美元,並非如外界所指的豪華飯店。

自2022年春季以來,紐約市已接收約23萬名移民,目前仍在安置4.6萬人,其中大多數是家庭單位。市府表示,移民危機已耗資70億美元,但聯邦政府僅承諾提供2.37億美元援助。

此事也引發政治爭議。川普公開批評FEMA,表示正考慮廢除該機構,並已成立工作組進行全面審查。共和黨人則批評「庇護和服務計畫」挪用救災資金,但這項說法與實際情況不符。

The @DOGE team just discovered that FEMA sent $59M LAST WEEK to luxury hotels in New York City to house illegal migrants.



Sending this money violated the law and is in gross insubordination to the President’s executive order.



That money is meant for American disaster relief…