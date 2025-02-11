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靜待鮑爾談話！新台幣陷入整理 暫收平盤32.839元

2025/02/11 12:21

靜待鮑爾談話！新台幣陷入整理，暫收平盤32.839元（記者陳梅英攝）靜待鮑爾談話！新台幣陷入整理，暫收平盤32.839元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普簽署行政命令，25％關稅3月4日生效，無豁免，市場擔憂全球貿易戰升級，美元續揚、亞幣走貶，惟台股無懼關稅仍大漲逾百點，外資熱錢未大舉撤離下，新台幣兌美元匯價觀望聯準會主席鮑爾今明兩天聽證會，在32.84元附近陷入整理，中午暫時收在平盤32.839元、台北外匯經紀公司成交量僅4.24億美元。

根據鋼鐵公會分析，台灣在川普首次任期就已經被課徵25%進口關稅，現在川普一視同仁對所有進口鋼鐵課稅，對日、韓廠商是衝擊，台廠反而處於有利地位，因此，鋼鐵廠類股在週一大漲後，今日雖然漲跌不一，但整體表現還是可圈可點。

匯銀人士表示，目前市場擔心的還是台灣半導體是否成為川普下個目標，不過台積電近日走勢平穩，外資對台積電有買有賣，且外資在新台幣匯市有進有出，也不是一面倒出去，似乎還不用自己嚇自己。

只是因為關稅戰風險升溫，市場擔憂恐推升全球通膨，聯準會不急著降息，支撐美元續在高位整理，非美貨幣也難有表現。

新台匯價今早以32.84元、貶值0.1分開出後，最低下探至32.855元、最高升抵32.822元，市場觀望氣氛濃厚，量能大幅萎縮，靜待鮑爾今明兩日在國會的聽證會以及即將發佈的通膨數據。

主要亞幣方面，人民幣兌美元匯率昨日貶破7.3關卡後，今日在岸價下探至7.31，持續往前低7.33靠攏；日圓兌美元匯率在151至152之間整理。

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