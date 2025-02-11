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中國寧德時代 將於本週送香港上市申請

2025/02/11 12:15

中國車用電池大廠「寧德時代（CATL）」傳出將於本週提交香港上市申請。（示意圖，路透）中國車用電池大廠「寧德時代（CATL）」傳出將於本週提交香港上市申請。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車用電池大廠「寧德時代（CATL）」傳出將於本週提交香港上市申請。

綜合媒體報導，根據消息人士透露，寧德時代預計將於本週二、週三（2月11日、12日）提交香港上市申請，並計畫籌資至少50億美元（約新台幣1641.54億元）。

報導指出，CATL還計畫邀請高盛（Goldman Sachs Group）、摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）和UBS Group AG參與其港股IPO工作。

而美銀（Bank of America ）、中國國際金融股份有限公司（China International Capital）、中信建投證券（CSC Financial Co.）和JPMorgan Chase（摩根大通，小摩）等公司也預計將成為寧德時代此次上市的主要承銷商。

截至台北時間11日中午12點03分左右，寧德時代股價暫報251.69人民幣，跌幅2.62%。

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