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電價擬調漲 張嘉郡：能源政策不改進全民埋單

2025/02/11 12:24

國民黨立委張嘉郡。（資料照）國民黨立委張嘉郡。（資料照）

〔記者劉宛琳／台北報導〕經濟部將在3月中下旬召開電價審議會，經濟部長郭智輝表示，「大家如果可以同意，稍微讓我們調整一下」。國民黨立委張嘉郡今受訪表示，台電連年虧損，問題出在能源政策，只要能源政策不檢討改進，任何方案都是治標不治本，漲電價和撥補經費會變常態化，最終還是轉嫁給全民埋單。

張嘉郡表示，台電虧損不是去年才造成，政府去年已漲過電價，立法院也同意撥補1千億元，但仍無法解決虧損問題。台電從金雞母變成賠錢貨，問題出在能源政策上，但政府不願面對現實，也聽不進在野黨呼籲應檢討能源政策的建議，也不思考重啟核能，才會造成如今的窘境。

張嘉郡表示，核能成本每度電只要1元，但執政黨為了反核，使用成本高的天然氣，最貴的時候每度高達6元，光電風電每度電也將近6元，這才是最根本的問題，也是台電虧損主因。

張嘉郡表示，政府應務實面對能源政策，檢討能源配比，調整購電政策，降低購電成本，不然任何方案都只是治標不治本，漲電價和撥補經費會變常態化，最終還是轉嫁給全民埋單。

張嘉郡也喊話說，郭智輝自己是業界出身，不要反過來扒產業的皮，應該思考改變能源結構，而不是一直把錯誤政策的成本轉嫁給人民，只想著去菲律賓種綠電，這根本是本末倒置。

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