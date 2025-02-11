中國一帶一路玩完了？巴拿馬喊退出恐引「骨牌效應」

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布正式退出中國「一帶一路」基礎建設計畫。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）6日宣布正式退出中國「一帶一路」基礎建設計畫，學者認為，中國在這一過程中處於相對被動局面，不僅是巴拿馬，其他拉美國家也可能在美國的壓力下，減少與中國的正常經貿合作。

根據新加坡媒體報導，美國總統川普上任後，對中國在巴拿馬運河的影響力表達不滿，揚言要收回巴拿馬運河控制權，隨後美國國務卿盧比歐訪問巴拿馬時警告，若巴拿馬政府不立即終止中國對運河的影響力，美國將採取後續行動。

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因此巴拿馬總統穆里諾於6日宣布，已正式提交退出「一帶一路」倡議的文件，但否認是因美方要求而做出此決定。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯分析，巴拿馬退出「一帶一路」倡議顯然是美國施壓的結果，不排除未來巴拿馬會在美國的壓力下做出更多損害中巴合作的決策。

吳心伯表示，「一帶一路」是中巴通過協商共同推進的項目，按正常程序，巴方在決定退出前應與中方充分溝通，但巴拿馬在未與中國充分交流下，單方面做出這1決定，導致中國相對處於被動的局面。

他認為，不僅是巴拿馬，其他拉美國家也可能在美國的壓力下，減少與中國的正常經貿合作，這一點值得高度警惕。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝則認為，巴拿馬退出，對「一帶一路」倡議而言僅是個小插曲。

他分析，過去幾年中國已顯著縮減「一帶一路」倡議規模，從最初的大規模擴張轉向更加註重精細化、可持續性和高質量發展的「小而美」項目，因此美國施壓巴拿馬退出「一帶一路」對中國的影響不會太顯著，「這不會改變中國一帶一路戰略的整體方向。」

至於有分析認為，巴拿馬在美國的壓力下退出，可能引發更多拉美國家在中美之間選邊站。吳心伯說，是否會出現這一效應，還須綜合考慮各國的實力、地位以及內政因素對決策的影響。

對此，吳心伯指出：「像巴西這樣的大國可能不會輕易選擇站隊，而較小或較弱的國家，則可能更容易受到美國的壓力，從而傾向與美國保持緊密關係。」

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