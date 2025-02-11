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焦點股》聯發科：營收創28個月新高 股價急漲

2025/02/11 10:00

聯發科元月營收創28個月新高，今日股價轉強，早盤大漲逾3%。（記者卓怡君攝）聯發科元月營收創28個月新高，今日股價轉強，早盤大漲逾3%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）元月合併營收511.44億元，月增22.7%、年增14.94%，元月營收創下歷年同期新高，同時也是28個月以來新高，今日股價一掃關稅戰陰霾，早盤急漲逾3%，重回1500元大關。

截至9:49分左右，聯發科股價上漲3.04%，暫報1525元，成交量逾3670張。

DeepSeek橫空出世，造成全球科技業震撼，聯發科執行長蔡力行直言，看到DeepSeek效應，對於AI（人工智慧）未來發展更加樂觀與正面；外資看好聯發科將是DeepSeek效應的贏家，有助聯發科ASIC（特殊應用晶片）業務，明年AI加速器業務可貢獻逾20億美元營收。

聯發科指出，公司開發業界領先的資料中心AI加速器解決方案，提供2奈米與3奈米製程以及多種CoWoS 2.5D與3D先進封裝的技術能力，AI加速器ASIC業務有望從明年起貢獻相當規模的年營收。

因中國智慧型手機補貼政策以及客戶為避免關稅提早拉貨，推升聯發科首季營運淡季不淡，首季營收預估季增2%至10%，但因第一季客戶提早拉貨，公司對第二季看法相對謹慎。

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