美超微財報可期待 ? 貝萊德等大咖上季買回近13億美元

美超微上季獲得美、韓機構投資者大舉回補及買進。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，美超微（Super Micro）液冷技術突破，加上遞延公布的財報危機可望解除，上季獲得美、韓機構投資者大舉回補、買進，合計部位價值近13億美元（約新台幣426.7億元）。

根據2025年2月7日公開的13F文件顯示，美國貝萊德（BlackRock）在去年第4季重新建立了SMCI部位，約持有4154萬3545股，價值約12.66億美元（約新台幣415.6億元）。

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值得注意的是，貝萊德在去年第3季時擁有類似的部位，但第4季就出清部位，隨後再次買回。

至於南韓國民年金公團（National Pension Service, NPS）於上季開始買進美超微。根據NPS提交美國證券交易委員會（SEC）的文件中揭露，該基金於去年第4季買進94萬9220股，部位價值約2800萬美元（約新台幣9.19億元）。

NPS為南韓最大退休基金、也是全球規模第三大退休基金，截至2023年底管理資產規模達7200億美元（約新台幣23.63兆元）。

美超微已預告將於美東時間2025年2月11日下午5點更新2025會計年度第二季度（2024年10-12月）財報。隨著會計風波的不確定性減輕，美超微股價近期表現強勢，自今年初迄今上漲約2成。

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