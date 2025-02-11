高關稅時買黃金先等等？專家揭歷史軌跡結果驚人

黃金作為傳統的地緣政治與經濟不確定性避險工具，近期不斷上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金作為傳統的地緣政治與經濟不確定性避險工具，在美國總統川普（Donald Trump）釋出新關稅威脅，加劇市場對貿易戰與通膨的擔憂後，推升避險買盤，國際金價持續創新高。不過金融分析專家赫伯特（Mark Hulbert）在《Market Watch》中的1篇專欄指出，從歷史上看，當關稅較高時，黃金表現不佳，認為將近期黃金的漲勢歸因於關稅，是一種錯誤的解讀。

赫伯特從歷史經驗找答案，他分析了自1916年以來的數據，將所有年份根據平均關稅水準分爲2組：高於中位數和低於中位數，平均關稅以進口總額的百分比衡量，數據來自達特茅斯學院經濟學教授歐文（Douglas Irwin）。

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而對於每個組別，赫伯特計算了黃金分別在隨後1年、3年和5年內的平均通膨調整後回報率，結果發現，黃金在低關稅時期的表現通常更好。

不過赫伯特也說，對於解讀這個結果時，需要謹慎看待，首先，黃金直到1970年代初期才實現完全自由交易，當時美國總統尼克森（Richard Nixon）正式終結了金本位制。此外，美國歷史上的「關稅制度」變化相對較少，這使得關稅與黃金價格之間的相關性難以確定。

舉例來說，自1970年代初期以來，黃金已從每盎司35美元上漲至目前的近2900美元，但平均關稅水準卻幾乎沒有變化。過去30年，關稅佔進口總額的比例一直低於3%，過去50年從未超過5%。

此外，統計學家提醒我們，相關性並不代表因果關係。歐文在電郵指出，在 1960 年代之前，大多數關稅都是「特定關稅」，即對每單位進口商品徵收固定金額，而非按比例徵稅。因此，當以進口總額的百分比表示時，1960 年代之前的關稅往往與進口價格呈反向關係，甚至可能與經濟活動呈反向關聯。

赫伯特得出的結論是，這其中的複雜性代表，不能斷言關稅對黃金絕對利空。但同樣，這也不意味着高關稅必然利多黃金。真相往往遠比表面複雜，「當你因爲高關稅，而被鼓動去購買黃金時，請記住這一點」。

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