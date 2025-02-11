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飛機一停就馬上站起來！他盤點搭機6大NG行為乘客

2025/02/11 10:54

出國旅遊是現代人喜愛的休閒活動之一，商務旅行更是常見，搭機體驗因此也成為熱門話題。示意圖。（法新社）出國旅遊是現代人喜愛的休閒活動之一，商務旅行更是常見，搭機體驗因此也成為熱門話題。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕出國旅遊是現代人喜愛的休閒活動之一，商務旅行更是常見，搭機體驗因此也成為熱門話題，儘管乘機禮儀看似簡單，如注意個人空間、不打擾其他乘客，並遵從機組人員的指示等，但從層出不窮的宣導與整頓行動來看，一些問題仍然存在，有作家就整理出令人討厭的6種航空旅客類型，還探討如何從這些行為中吸取職場智慧。

《CNBC》報導，時常需求商務出差的企業高層布魯伊特（Brandon Blewett），日前撰寫了新書《如何在飛機上避開陌生人：頻繁商務旅行者生存指南》（How to Avoid Strangers on Airplanes: Survival Guide for the Frequent Business Traveler），乍看像是試圖規範控制惱人乘客的另一份嘗試，但布魯伊特認為，其實可以從這些乘客身上學到許多東西。

布魯伊特發現自己在商務旅行中的挑戰，與職場經歷有許多相似之處。

首先是「登機口蝨子」，這類乘客會在登機時間前聚集在登機口，不顧分區順序，阻礙其他乘客通行。布魯伊特說，在職場中也有這樣的人，「提前搶走了我們認為屬於自己的職場機會。」布魯伊特的建議是「山不轉路轉，路不轉人轉」，他以自身經歷稱，2008年金融危機後他從法學院畢業後，原本想成為體育經紀人，但就業前景慘淡，最終他多念一年MBA，後來進入稅務公司，「看似死路的地方，或許只是等待你轉向的新機會」。

再來是「背包摧毀組」，根據飛機禮儀，乘客應將背包背在前面，而不是後面，以防止不經意間撞到他人，但布魯伊特認為，無論是在飛機上還是職場上，都會遭遇突如其來的重擊，「不過這些挫折反而能讓我們更有韌性」。

還有「電話會議惡霸」，這類乘客會在飛機上大聲講著電話，甚至在飛機即將起飛時，仍不願掛斷或關機，布魯伊特指出，這類人無論是在飛機上還是辦公室裡，都很難應對。他認為，處理這些問題的最好方法是「智慧、勇氣和謙遜」。

之後則是「頭上行李艙的俄羅斯方塊失敗者」，這類乘客會嘗試把過大的行李硬塞進行李艙，無視空間限制，甚至懶得關上門，直接把問題留給空服員來解決。布魯伊特認為，這種行為背後的根本原因，是乘客身心俱疲、已無法理性決策。而在職場上，也有人強行追逐不適合自己的目標。

再來是「素行不良者」，這類乘客的行為五花八門，從抓著前座靠背站起來，到在飛機上酗酒，無所不有。被認為是最具破壞性的乘客，布魯伊特指出，人們對這類乘客的耐心往往很低，而在職場上也是如此，「你自身的職場人脈能否幫助你，很大程度取決於你的待人處事」。

最後是「迫不及待的下機客」，這類乘客會在解除安全帶限制的瞬間立刻站起來，以為這樣能更快下機。但布魯伊特認為「欲速則不達」，他回憶，曾有一位乘客在安檢排隊時請求讓他插隊，以便趕上飛機。然而，由於太過匆忙，對方忘了把口袋裡的電子設備拿出來，最終還是和他同時通過了安檢，這也讓布魯伊特回想起自己的職業生涯，他辛苦攻讀法律學位，卻最終走上了完全不同的道路。

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