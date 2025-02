飛機一停就馬上站起來！他盤點搭機6大NG行為乘客

出國旅遊是現代人喜愛的休閒活動之一,商務旅行更是常見,搭機體驗因此也成為熱門話題。示意圖。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕出國旅遊是現代人喜愛的休閒活動之一,商務旅行更是常見,搭機體驗因此也成為熱門話題,儘管乘機禮儀看似簡單,如注意個人空間、不打擾其他乘客,並遵從機組人員的指示等,但從層出不窮的宣導與整頓行動來看,一些問題仍然存在,有作家就整理出令人討厭的6種航空旅客類型,還探討如何從這些行為中吸取職場智慧。

《CNBC》報導,時常需求商務出差的企業高層布魯伊特(Brandon Blewett),日前撰寫了新書《如何在飛機上避開陌生人:頻繁商務旅行者生存指南》(How to Avoid Strangers on Airplanes: Survival Guide for the Frequent Business Traveler),乍看像是試圖規範控制惱人乘客的另一份嘗試,但布魯伊特認為,其實可以從這些乘客身上學到許多東西。

布魯伊特發現自己在商務旅行中的挑戰,與職場經歷有許多相似之處。

首先是「登機口蝨子」,這類乘客會在登機時間前聚集在登機口,不顧分區順序,阻礙其他乘客通行。布魯伊特說,在職場中也有這樣的人,「提前搶走了我們認為屬於自己的職場機會。」布魯伊特的建議是「山不轉路轉,路不轉人轉」,他以自身經歷稱,2008年金融危機後他從法學院畢業後,原本想成為體育經紀人,但就業前景慘淡,最終他多念一年MBA,後來進入稅務公司,「看似死路的地方,或許只是等待你轉向的新機會」。

再來是「背包摧毀組」,根據飛機禮儀,乘客應將背包背在前面,而不是後面,以防止不經意間撞到他人,但布魯伊特認為,無論是在飛機上還是職場上,都會遭遇突如其來的重擊,「不過這些挫折反而能讓我們更有韌性」。

還有「電話會議惡霸」,這類乘客會在飛機上大聲講著電話,甚至在飛機即將起飛時,仍不願掛斷或關機,布魯伊特指出,這類人無論是在飛機上還是辦公室裡,都很難應對。他認為,處理這些問題的最好方法是「智慧、勇氣和謙遜」。

之後則是「頭上行李艙的俄羅斯方塊失敗者」,這類乘客會嘗試把過大的行李硬塞進行李艙,無視空間限制,甚至懶得關上門,直接把問題留給空服員來解決。布魯伊特認為,這種行為背後的根本原因,是乘客身心俱疲、已無法理性決策。而在職場上,也有人強行追逐不適合自己的目標。

再來是「素行不良者」,這類乘客的行為五花八門,從抓著前座靠背站起來,到在飛機上酗酒,無所不有。被認為是最具破壞性的乘客,布魯伊特指出,人們對這類乘客的耐心往往很低,而在職場上也是如此,「你自身的職場人脈能否幫助你,很大程度取決於你的待人處事」。

最後是「迫不及待的下機客」,這類乘客會在解除安全帶限制的瞬間立刻站起來,以為這樣能更快下機。但布魯伊特認為「欲速則不達」,他回憶,曾有一位乘客在安檢排隊時請求讓他插隊,以便趕上飛機。然而,由於太過匆忙,對方忘了把口袋裡的電子設備拿出來,最終還是和他同時通過了安檢,這也讓布魯伊特回想起自己的職業生涯,他辛苦攻讀法律學位,卻最終走上了完全不同的道路。

