馬斯克出價974億美元收購OpenAI！奧特曼秒拒並這樣反擊

馬斯克（右）出價974億美元收購OpenAI！奧特曼（左）秒拒。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克與OpenAI執行長奧特曼兩個男人又槓上，根據CNBC證實，馬斯克正帶領一群投資者提出以974億美元（約新台幣3.19兆元）收購OpenAI，對於馬斯克提議，奧特曼秒拒，並在X上的1篇貼文中寫道，不，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元（約新台幣3194.72億元）收購Twitter。

CNBC報導，《華爾街日報》首次報道稱，馬斯克的律師馬克·托貝羅夫（Marc Toberoff）表示，他週一已向OpenAI 董事會提交了競標報價。

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托貝羅夫寫指出，OpenAI是時候回歸開源、注重安全的力量了。

該投資者財團包括馬斯克、他的新創公司 xAI，以及他其他業務的長期投資者，其中包括Baron Capital Group、Valor、Atreides、Vy Capital、喬·朗斯代爾的 8VC，以及由 Endeavor 執行長阿里·伊曼紐爾領導的投資工具。

托伯羅夫聲明稱，該報價是「收購OpenAI,Inc.的所有資產」。這些資金將「專門用於推進OpenAI,Inc. 最初的慈善使命」。

對於馬斯克此項提議，奧特曼在X上的1篇貼文中寫道，不，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元（約新台幣3194.72億元）收購Twitter。

隨後，馬斯克在X上回覆奧特曼時稱他為“騙子”，並在回覆另1位用戶時稱他為“騙子奧特曼”。

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