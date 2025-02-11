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川普簽署行政命令 對輸美鋼鋁徵25％關稅

2025/02/11 07:59

美國總統川普10日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，對進口鋼鐵課徵25%關稅。（美聯社）美國總統川普10日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，對進口鋼鐵課徵25%關稅。（美聯社）

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〔中央社〕美國總統川普今天簽署行政命令，對進口到美國的鋼鋁製品課徵25%新關稅。這是川普貿易政策變革的另一次重大升級。

綜合法新社和路透社報導，川普在橢圓形辦公室簽署行政命令時表示：「今天，我將鋼鐵和鋁的關稅予以簡化。就25%，沒有例外或豁免。」

根據美國政府和美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）資料，美國進口鋼材最大來源國是加拿大、巴西和墨西哥，接著是韓國和越南。

對美國來說，水力發電量大的加拿大是初級鋁金屬的最大供應國，且占比遙遙領先其他國家，於2024年前11個月期間達進口總量的79%。

川普昨天還表示，他將在本月11日或12日宣布幾乎立即生效的對等關稅，適用於所有國家，並與各國徵收的稅率相符。「道理非常簡單，就是如果他們課我們稅，我們就課他們稅。」

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