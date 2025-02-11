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川普再砍一刀！消金局1700名員工「被休假」 恐成政府瘦身下一目標

2025/02/11 06:04

消費者金融保護局（CFPB）位於白宮大樓對面。照片中可見抗議人群表達對馬斯克及其領導的政府效率部（DOGE）削減預算與員工的反對。（路透）消費者金融保護局（CFPB）位於白宮大樓對面。照片中可見抗議人群表達對馬斯克及其領導的政府效率部（DOGE）削減預算與員工的反對。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》報導，川普政府對美國消費者金融保護局（CFPB）祭出重大整頓，自10日起，約1700名員工被禁止進入辦公室，並停止一切工作。此舉被視為川普政府聯邦機構瘦身計畫的最新動作，CFPB成為最新目標。

白宮管理與預算辦公室（OMB）主任兼CFPB代理局長沃特（Russ Vought）發出電郵，通知全體員工「本週無需上班」。此前，美國國際開發署（USAID）也進行大規模裁員，顯示川普政府正加速削減部分聯邦機構規模。

沃特在信中明確指出：「本週CFPB總部大樓將關閉，所有員工不得進入辦公室。」他並指示：「請勿執行任何工作任務。緊急事務須經首席法律顧問保羅塔（Mark Paoletta）向我報告，並獲書面批准方可執行。」

與此同時，沃特已於上週正式向聯準會（Federal Reserve）申請，將CFPB本季預算撥款降為零。聯準會是CFPB的主要資金來源，依現行法規，CFPB營運經費來自聯準會，而非國會撥款。沃特致函聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稱：「截至目前，CFPB的消費者金融保護基金尚有7.12億美元（約新臺幣232.8億元）。經評估該局履行法定職責所需的『合理必要』金額後，我認為無需額外撥款。」

CNBC指出，根據2010年《多德-弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act），CFPB內僅有數百個職位被列為「法定必要職位」，因此大規模裁員並非不可行。曾於川普政府首任期內同時擔任OMB主任與CFPB代理局長的馬瓦尼（Mick Mulvaney）表示，他當時曾考慮類似行動，但未獲白宮內部共識。

馬瓦尼指出，CFPB獨特的資金來源是一把「雙面刃」。他解釋：「進步派即使國會不願提供預算，仍可透過聯準會為該機構提供資金；反之，保守派即使國會希望維持CFPB運作，也能透過斷絕撥款來關閉它。」

目前尚不清楚沃特削減CFPB預算的行動，是否與馬斯克（Elon Musk）領導的「政府效率部」（DOGE）有關。DOGE近期大幅裁減USAID人力，並終止多項補助計畫。川普政府強調，這些舉措旨在削減聯邦支出，並計畫進一步調整教育部與國防部預算。馬斯克表示，他將在未來四個月內專注於削減聯邦預算，目標是從7兆美元（約新台幣228.9兆元）中削減2兆美元（約新台幣65.4兆元）。

CFPB成立於2010年歐巴馬政府任內，旨在防範不當金融行為，避免再次引發金融危機。但共和黨人長期批評該機構缺乏問責，且對企業監管過於嚴苛。因此，川普政府此舉預計將引發民主黨強烈反彈。

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