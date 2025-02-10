春節9天長假發威 瓦城、築間、乾杯、王座元月營收亮眼

瓦城泰統1月合併營收6.81億元，年增率51.98%，創下單月歷史新高。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統（2729）今（10日）公布1月合併營收6.81億元，年增率51.98%，創下單月歷史新高。

瓦城泰統表示，主要受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷，春節檔期業績較去年同期成長逾1成，推動營運表現持續增長。

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連鎖火鍋品牌築間餐飲（7723）1月合併營收5.06億元，較去年同期成長0.73％，創下同期歷史次高。

築間餐飲在台灣、香港及日本共開設195家門店，1月適逢寒假及農曆新年9天連假，帶動聚餐需求大幅提升，農曆初一至初五期間，集團全品牌門店業績突破1.22億元。

乾杯集團（1269）1月自結合併營收達4.45億元，年增16.58%，惟因中國事業營運規模縮減之影響，集團合併營收寫下同期次高表現，2月迎情人節與228假期，節慶效應有望促進營收貢獻。

王座國際餐飲（2751）1月合併營收1.34億元，年增23.53％，再創單月歷史新高，主要成長動能為，「銀座杏子日式豬排」於農曆春節推出龍蝦鮑魚海味雙響及多樣組合套餐，推升客單價表現所致。

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