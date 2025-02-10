台電預算遭刪 郭智輝：研議民生電價不漲、用電多者「加一點」

經濟部長郭智輝表示，電價研議方向朝一般民生電價不漲，示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電千億撥補案遭刪除，打擊台電財務，也波及電價調漲，經濟部長郭智輝今表示，研議方向應會朝一般民生用電不漲，但用量多的用戶基於使用者付費原則「加一點」，但最後都要由電價費率審議委員憑專業決議，非經濟部決定。

郭智輝今在「筱君台灣PLUS」直播節目上表示，台電1000億元撥補案在立法院經濟委員會初審僅凍結30億元，到了立法院協商就直接砍掉千億元，很冤枉。

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經濟部預計3月召開電價審議委員會以拍板4月電價。各界預期，立法院年前刪除114年度挹注台電千億元預算案，弱化台電財務，推升電價調漲的可能性。

郭智輝表示，台電虧損是因補貼民眾、學校社福機關，目前每發1度就虧損1元，1年虧損就高達800、900億元。

至於電價調整方向，郭智輝表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都關切民生照顧面向，因此民生電價應不會漲價，但用電較多的用戶基於「使用者付費」原則，會朝「加一點」方向研議，最後還是會由電價審議委員會決議電價漲幅。

另談及水價已31年未漲，郭智輝表示，因要照顧民生，不便漲水價，未來擬定從提升水質下手，例如提供飯店水龍頭生飲級用水，或者開發「小分子水」販售價格較高的產品；至於中油如何改善虧損，郭智輝表示，未來會朝航空用油市場發展，朝高值化前進。

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