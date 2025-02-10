晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

呼吸道藥品銷售暢旺 健喬1月營收維持5億元高檔

2025/02/10 20:14

健喬董事長林智暉。（資料照）健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）公布元月營收5.06億元，月減2.8%，並較去年同期5.81億元減少12.89%；健喬表示，元月發貨天數扣除元旦及春節連假縮短至17天，因此營收較12月略減2.8%。綜觀整體市場需求依然呈現強勁增長，特別是心血管疾病與呼吸道產品需求在春節前後尤其大幅增加。

健喬2024年平均單月營收在4億元以上，自11月起營收接近5億元，並於12月與2025年1月連續兩個月站上5億元大關。

冬季主要是呼吸道疾病的好發季節，根據台灣衛生部疾病管制署的統計，流感季通常從每年10月開始，並在農曆春節前後到達高峰。健喬表示，公司呼吸道方面過敏氣喘產品包括欣必復氣化噴霧劑、帝伏寧、樂鼻寧水性鼻用噴液劑等，1月銷售與去年同期增幅60%以上，愛克痰（NAC）系列產品更因季節性需求，業績大幅成長。

至於健喬代理的Celltrion心血管與糖尿病疾病產品，因銷售通路及品項的增加，包含易得平錠、愛妥糖錠、歐欣尼錠等，銷售熱度每季逐步上升。此外集團子公司-優良生醫（UHC）旗下產品-金吉胃福適也因季節性因素銷售暢旺。

展望2025年，健喬表示，將持續深耕利基市場，包括開展生物相似藥經銷代理領域，繼續關注流感高峰的季節需求，公司今年持續積極洽談擴大供應鏈合作，逐步引進海外優質商品，以提升公司及品牌的市場能見度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財