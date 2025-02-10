呼吸道藥品銷售暢旺 健喬1月營收維持5億元高檔

健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）公布元月營收5.06億元，月減2.8%，並較去年同期5.81億元減少12.89%；健喬表示，元月發貨天數扣除元旦及春節連假縮短至17天，因此營收較12月略減2.8%。綜觀整體市場需求依然呈現強勁增長，特別是心血管疾病與呼吸道產品需求在春節前後尤其大幅增加。

健喬2024年平均單月營收在4億元以上，自11月起營收接近5億元，並於12月與2025年1月連續兩個月站上5億元大關。

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冬季主要是呼吸道疾病的好發季節，根據台灣衛生部疾病管制署的統計，流感季通常從每年10月開始，並在農曆春節前後到達高峰。健喬表示，公司呼吸道方面過敏氣喘產品包括欣必復氣化噴霧劑、帝伏寧、樂鼻寧水性鼻用噴液劑等，1月銷售與去年同期增幅60%以上，愛克痰（NAC）系列產品更因季節性需求，業績大幅成長。

至於健喬代理的Celltrion心血管與糖尿病疾病產品，因銷售通路及品項的增加，包含易得平錠、愛妥糖錠、歐欣尼錠等，銷售熱度每季逐步上升。此外集團子公司-優良生醫（UHC）旗下產品-金吉胃福適也因季節性因素銷售暢旺。

展望2025年，健喬表示，將持續深耕利基市場，包括開展生物相似藥經銷代理領域，繼續關注流感高峰的季節需求，公司今年持續積極洽談擴大供應鏈合作，逐步引進海外優質商品，以提升公司及品牌的市場能見度。

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